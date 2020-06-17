Рамзан Кадыров опять угрожает грузинскому журналисту

17.06.2020, 16:30, Новости дня

Грузинская оппозиция считает неадекватной реакцию грузинских властей на информацию о покушении на журналиста Георгия Габунию, которое, как пишут медиа, готовилось по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, оппоненты властей недовольны тем, что МИД страны, президент и премьер-министр в заявлениях по поводу задержания правоохранителями российского гражданина, готовившего убийство, не упомянули Россию, а также не придали делу более широкий резонанс путем подключения международных партнеров. Более того, в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» выразили возмущение в связи с тем, что власти косвенно дали понять, что дестабилизация в стране могла устраивать оппозицию.

При этом после того, как Кадыров вечером 16 июня озвучил новые угрозы в адрес Габунии, оппозиция заявила о террористической угрозе, перед которой стоит вся страна. Одновременно оппоненты властей считают, что официальный Тбилиси избегает резких заявлений в связи с данным делом, так как якобы пытается не обострять отношения с Россией.

«Угроза терроризма в Грузии очень высокая. Это подтверждается заявлениями лидера Чечни. Естественно, на это должна быть серьезная реакция», – считают в оппозиционной «Европейской Грузии».

В ответ на обвинения оппозиции представители правящей «Грузинской мечты» заявили, что не собираются «подключаться к агрессивной риторике», и что будут работать над этим конкретным делом, в том числе и с международными партнерами – «в том духе, который соответствует и подобает интересам грузинского государства».

Новые угрозы

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию насчет того, что он является заказчиком убийства грузинского журналиста Георгия Габуния, год назад в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина.

«На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают», – написал Кадыров 16 июня в своём Телеграм-канале.

При этом глава Чечни подчеркнул, что продолжает считать Георгия Габунию своим «врагом».

«Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габуния, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, я повторяю, он останется моим врагом», – заявил глава Чечни.

В прошлом году, после скандального эфира Габунии, Кадыров назвал грузинского журналиста «мразью и подонком».

«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», – заявил тогда Кадыров.

«Дискредитация и провокационные действия»

15 июня грузинские оппозиционные телеканалы распространили информацию насчет задержания в Тбилиси уроженца Ингушетии, 38-летнего Васамбега Бадриевича Бокова, который якобы, по заданию Рамзана Кадырова, планировал ликвидацию Георгия Габунии.

После этого Служба госбезопасности Грузии (СГБ) подтвердила, что в Тбилиси 12 июня был задержан российский гражданин В.Б., который готовил заказное убийство. При этом в сообщении не уточняется, на кого именно готовилось покушение.

Информация о потенциальной жертве задержанного киллера также не содержалась в заявлениях МИДа Грузии и президента страны, в которых акцент был сделан преимущественно на попытке «международной дискредитации» и «преступных и провокационных действиях против стабильности в стране».

Грузинский премьер Георгий Гахария 16 июня отметил в своём комментарии, что правоохранители пресекли «тяжелейшее преступление», которое было направлено против гражданина Грузии, «известного журналиста», однако он не уточнил имя этого журналиста.

«Нам нужно успокоиться и дать правоохранительным органам возможность провести тщательное расследование дела в кратчайшие сроки и предоставить нам полноценную информацию. Затем у нас будет возможность делать различные оценки», – заявил грузинский премьер.

Мнение экспертов

Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что очередные угрозы Рамзана Кадырова, целью которых является посеять страх и оказать психологическое давление, являются типичными для российской гибридной войны.

Соответственно эксперт считает, что власти Грузии должны обеспечить для населения максимальную прозрачность в связи с данным делом. В частности, он полагает, что уместно было бы поставить процесс расследования под «соответствующее институциональное наблюдение», например парламента.

Эксперт также считает важным вовлечение стран-партнеров в данное расследование.

«Это дело касается не только Грузии, а является частью более большого противостояния России с цивилизованным демократическим миром», – убежден Кутелия.

В то же время эксперт Гия Хухашвили утверждает, что грузинские власти пытаются ограничиться уголовным аспектом дела Васамбега Бокова, в то время как в нём «главное – политический контекст», игнорирование которого будет «очередным актом капитуляции перед Россией».

«Так действуют, когда очень боятся и питают иллюзию, что, если приласкать медведя, он это оценит и вас не съест. Трусливое руководство также опасно, как и безрассудное», – убежден Хухашвили.