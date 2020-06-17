 

УЕФА подтвердил перенос финала ЛЧ в Петербурге на 2022 год

17.06.2020, 16:30, Новости дня

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год, эту информацию подтвердил УЕФА.

Об этом стало известно по итогам заседания исполкома УЕФА в Ньоне, передает ТАСС.

Финал, полуфиналы и четвертьфиналы чемпионата текущего сезона будут доиграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

«Лига чемпионов этого сезона. Четвертьфиналы, полуфинал и финал будут сыграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа», – приводит РИА «Новости» слова директора УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти.

В марте УЕФА объявил о переносе ЧЕ с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. При этом чемпионат оставит название Евро-2020.



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