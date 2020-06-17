 

ООН назвала убийство Флойда символом системного расизма

17.06.2020, 16:30, Новости дня

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда стало символом системного расизма, сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Бачелет выступила в Женеве специальном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященном проблеме расовой дискриминации и полицейского насилия, передает ТАСС.

«Этот акт беспричинной жестокости (убийство Флойда) стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения, причиняя повсеместный, ежедневный, на протяжении жизни, от поколения к поколению и нередко летальный ущерб», – сказала комиссар.

Заседание СПЧ началось с минуты молчания по жертвам насилия.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. Также на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.



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