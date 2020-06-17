 

Горбачев отреагировал на сведения о планах отдать Карелию Финляндии

17.06.2020, 16:30, Новости дня

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на сведения финских СМИ о том, что при нем якобы рассматривался план передачи Карелии Финляндии.

«Вообще, для меня это новость», – сказал он «Комсомольской правде».

Он добавил, что может кто-то пытался это сделать «помимо нас», но сам Горбачев «абсолютно ничего» не предпринимал, и «первый раз слышит» об этом.

Ранее бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Горбачеве якобы собирался обсудить с Хельсинки передачу Карелии. Он утверждает, что от этой территории отказался тогдашний финский президент Мауно Койвисто.

Глава пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что подобных обсуждений не было «ни во внутренних переговорах, ни с внешними партнерами».



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