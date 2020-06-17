Никакого больше карантина: Елизавета Пескова с братом Микой устроили вечеринку в “Москва-Сити”

17.06.2020, 16:25, Разное

Москва постепенно возвращается к прежнему образу жизни: на Патриках снова не протолкнуться, а у светских фотографов наконец-то появилась работа. Снимать теперь можно не только кинопремьеры по Zoom, но и вполне реальные вечеринки в офлайне. Одними из первых собрать гостей на праздник жизни после карантина решились Елизавета и Мика Песковы, дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

22-летие Елизавета отмечала еще 9 января, а вот 16-летие Мики пришлось на 1 апреля – период уже всемирного локдауна, так что о вечеринке юноша мог только мечтать. Наверстать упущенное брат и сестра решили накануне и собрали друзей на 58-м этаже башни “Империя” в “Москва-Сити”, чтобы отметить сразу двойной день рождения. Фотографий в соцсетях – по-минимуму. Но и из коротких видео становится понятно, что праздник прошел на ура.

Елизавета и Мика Песковы Алеся Кафельникова и Елизавета Пескова

Напомним, 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом. 21 мая стало известно, что отправившаяся на лечение практически одновременно с ним Татьяна Навка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо. Спустя пять дней домой отпустили и самого Песков.

О состоянии здоровья Дмитрия во время его лечения рассказывала его дочь Елизавета – в прямом эфире у Ксении Собчак:

Да, он действительно заболел. Они с Таней госпитализированы. Я, естественно, очень волнуюсь, но мне кажется, это было неизбежно. В любом случае, я была к этому готова, но несмотря на то, что я была к этому готова, я волнуюсь. Когда подобное случается с твоим отцом, с членом твоей семьи, ты начинаешь абсолютно по-другому на все смотреть. То есть, как бы ты серьезно к ситуации не относился, все равно что-то внутри переворачивается. Так что я искренне надеюсь, что не осталось уже этих умников, не верящих в коронавирус, кричащих, что нет никакого коронавируса, что все это заговор. Вот, коронавирус действительно есть.

Он каждый день ходит на работу, контактирует с различными людьми. Все-таки он же ничем не отличается от других людей, которые ходят на работу ежедневно.

Алеся Кафельникова Елизавета Пескова и Алеся Кафельникова с друзьями