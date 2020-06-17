Мэй Маск дала большое интервью для России: про сына Илона Маска, мужа-тирана и счастливое одиночество

17.06.2020, 16:25, Разное

“Мама космического гения, жертва домашнего тирана, модель в 72” – под таким заголовком вышло большое интервью с Мэй Маск на YouTube-шоу “А поговорить?” несколько часов назад. В прошлом известная модель и адепт здорового образа жизни, в последние годы эта женщина появляется в новостях как “мама Илона Маска”, миллиардера и мечтателя, который хочет сделать жизнь на Земле лучше, а также поступательно колонизировать космос. Не так давно Илон запустил свой первый пилотируемый космический корабль – и с разговора об этом и началось интервью Мэй.

Поскольку у нас карантин, то мы все были в масках и перчатках. И так и полетели во Флориду, где все и происходило. Мы все были в центре управления полетами, а потом всё отложили из-за погоды. Через четыре дня всё возобновилось вновь, и на этот раз прошло просто потрясающе. Мы все очень гордимся Илоном. И, конечно же, потом устроили сыну праздничный ужин,

– с улыбкой рассказала Мэй и продолжила рассказ о своей семье. Публикуем самые яркие цитаты из этого разговора.

Мэй с детьми во время запуска космического корабля во Флориде

Про упорство Илона

Он мог бы быть гением, который живет в подвале родительского дома. Но он так хотел воплотить свои мечты в реальность, что я ему поверила! Конечно, у него бывали запуски, которые не удавались, случались взрывы. Мне в этот момент хотелось свернуться калачиком на диване и грустить. Но он просто говорил: “Да, надо поработать над этим, в следующий раз получится лучше. А теперь пойдемте ужинать”.

Про семейную философию

Мои дети всегда делали то, что приносит пользу другим людям. То же самое делали и мои родители: например, мой отец был мануальным терапевтом. А я, будучи диетологом, сама помогаю людям стать лучше. У моих детей своя миссия: Илон хочет спасти мир при помощи электрокаров; Кимбал делает рестораны по принципу “зеленый стол”, поддерживая таким образом местных фермеров; а Тоска продюсирует много фильмов. Раньше она работала над картинами, где над женщинами всячески издевались и притесняли их, но в какой-то момент сказала “Хватит, я буду работать над романтическими фильмами, в них будут хэппи-энды, женщины будут получать зарплату наравне с мужчинами и будут счастливы”. Я горжусь ею.

Ирина Шихман и Мэй Маск

Про финансовую помощь

Да, я первая помогла сыновьям с деньгами, дала им стартовый капитал в десять тысяч долларов, сидела с ними в крохотном офисе, организовала им несколько интервью и была рядом с ними в тот день, когда они получили финансирование. Помню, мы тогда печатали презентации для венчурных вкладчиков и они воспользовались моей кредиткой. А потом, когда они получили финансирование, мы решили отметить это в самом лучшем ресторане: все уставшие, плохо одетые, похожие на бомжей. При этом нас все равно обслужили на высшем уровне. Расплачиваясь за ужин, я достала свою карту и сказала: “Это последний раз, когда вы видите мою кредитку”. И больше я за них не платила никогда. Сегодня я более или менее независима в финансовом смысле. Но все трое моих детей очень щедры ко мне. Если я что-то захочу, они обо мне позаботятся.

Маленькие Кимбал, Тоска и Илон Маск

Зашла в разговоре речь и о непростом браке с отцом детей Мэй, Эрролом Маском. В написанной ею в 2019 году автобиографии “Женщина, у которой есть план” (книга также продается на русском языке) она подробно рассказывает о том, что на протяжении многих лет являлась жертвой домашнего насилия. Не избежала этой неприятной темы она и в интервью.

Про вынужденную свадьбу

Моя семья всегда считала Эррола агрессивным, хотя поначалу в общении со мной он не проявлял агрессии и не бил меня. Как-то он приехал ко мне на учебу в Кейптаун (Мэй долгое время жила с семьей в Южной Африке – Ред.) за тысячу миль с кольцом для помолвки. Я сказала, что не выйду за него, но он настоял на том, чтобы оставить кольцо мне. Затем он вернулся в ЮАР и соврал моим родителям, что я дала согласие. Они обо всем договорились, и в итоге мне пришла телеграмма: “Поздравляем, дата вашей свадьбы 12 сентября”. Я долго не хотела соглашаться, но он пообещал измениться. В тот момент я была отчаянно одинока, и он поймал меня в этом состоянии. Когда я приехала обратно домой, то поняла, что никаких перемен не предвидится. Но в то время я не могла просто отказаться от свадьбы: подарки были уже куплены, гости приглашены, торт заказан, платье тоже. И я пошла на это с мыслью, что все не может быть так плохо. И в итоге у меня появилось трое фантастических детей. А потом я сбежала при первой подвернувшейся возможности, через 9 лет.

Эррол Маск

Про насилие

В первый раз Эррол ударил меня в первый же день медового месяца. Он попросил меня распаковать сумки, я сказала “А ты не поможешь мне?”, и в ответ получила удар и слова “Вот твое место, делай, как я сказал”. После этого отдыха я вернулась беременная и в ссадинах. Я боялась рассказать что-то родителям, потому что тогда моя семья сказала бы “А зачем ты выходила за него?”. Он бил меня и при детях, и тогда маленький Илон бил меня в ответ, но ему тогда было всего 5 лет… Когда я выпустила книгу, мои братья сказали, что понятия не имеют о том насилии, что причинил мне муж. Я даже не хотела оставлять это в своих мемуарах, но мои дети и редактор настояли на том, чтобы оставить это: ведь иначе люди будут смотреть на меня, как на идеальную картинку, и не поймут, через что я прошла. Тогда мы все понятия не имели, что это происходит в таких масштабах – особенно в России, русские женщины иногда даже сами пишут мне и рассказывают об этом.

Про расторжение брака с тираном

Думаю, большинство из нас остается в таких отношениях из-за детей, чтобы сохранить семью. Но в итоге мы сбегаем именно вместе с детьми, потому что жить в доме с абьюзером в разы хуже. И помните, что я была образована и мне было куда идти, в родительский дом. При этом, когда я развелась с Эрролом, я отказалась от всего. Но видела, что мои дети счастливы, даже когда едят просто хлеб с арахисовой пастой на ужин – на большее у меня тогда просто не было денег. Мне повезло, моя модельная карьера вскоре возобновилась и я быстро встала на ноги.

Мэй Маск

Про то, что сыновья поначалу жили с отцом

Когда я развелась, детям было 9 (Илон), 8 (Кимбал) и 5 (Тоска) лет. Вскоре моя свекровь убедила Илона, что это нечестно: мне иметь троих детей, а его отцу – ни одного. А еще у Эррола были энциклопедии, и Илон любил читать их, познавать мир. Также его отец был богат и мог купить ему компьютер. В итоге мой сын жил какое-то время с ним и благодаря этому доступу к знаниям сам себя воспитал. Через 5 лет после переезда Кимбал соскучился по брату и присоединился к нему. Тогда я переехала в Йоханнесбург, чтобы быть ближе к мальчикам и проводить с ними выходные. За их безопасность я не боялась: отец их никогда не бил.

Про одиночество

Практически все мои отношения были неудачными, но я терпела этих мужчин, потому что не хотела остаться одна. Слушала комментарии о том, что я слишком уродлива, глупа, ленива, наношу слишком много или слишком мало косметики, и проглатывала все это. И вот что я скажу: мы слишком много терпим. Однажды моя мать приехала навестить меня в Торонто, когда я там встречалась с мужчиной. Она спросила меня: “Тебе одиноко? Потому что ты выглядишь несчастной”. А ведь у меня был бойфренд, но он постоянно принижал меня, а я постоянно его оправдывала. В какой-то момент поняла, что лучше быть одной, чем в таких отношениях. Брак, безусловно, может быть счастливым, но мне в этом плане не повезло. Зато сейчас я рада, что ни от кого не завишу. Мне редко бывает одиноко, ведь у меня столько дел. Думаю, я перестала встречаться с кем-либо после 55 лет. Решила, что не буду меняться ради мужчины.

Про дочь Тоску, которая сама воспитывает детей

В 37 лет Тоска пришла ко мне и сказала, что хочет сделать ЭКО и самостоятельно воспитать ребенка. И я сказал ей: “Возможно, без мужчины тебе будет даже лучше”… Я вспоминаю свой брак и понимаю, что мой муж никогда не менял подгузники и не присматривал за детьми. А мне надо было делать все это, присматривать и за ним тоже, и к тому же работать. И да, моей дочери, возможно, было тяжело, поскольку ЭКО – трудный процесс. Но как-то я спросила ее, видела ли она отцом своих детей кого-то из своих бойфрендов, и она ответила отрицательно. Мужчины – так себе помощники. Конечно, встречаются исключения. Но обычно легче просто заботиться о детях, чем о детях и о мужчине тоже.

Мэй и Тоска Маск

Про возраст

У меня нет проблем с возрастом. Мне 72 года, а я постоянно получаю предложения о встрече от молодых мужчин… Мой агент сказал, что я запустила тренд на возрастных моделей и что именно женщины моего возраста могут позволить себе дизайнерскую одежду и оценить ее по достоинству. А молодые девушки, которые работаю со мной в сфере fashion, тоже радуются, глядя на меня: ведь для них это значит, что карьера на подиуме не заканчивается в 21 год.