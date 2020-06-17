Шарапова появилась в пятой части сериала “Миллиарды”
17.06.2020, 16:23, Разное
Знаменитая спортсменка появилась в седьмой серии пятого
сезона. По сценарию 33-летняя звезда тенниса является гостьей на ужине,
который организовал главный герой – ее друг, бизнесмен Бобби Аксельрод. Мария Шарапова ведет
беседу об искусстве.
Она не первый раз появляется в теленовелле. В
третьей части сериала “Миллиарды” знаменитость играет на теннисном
корте с Аксельродом. Также в ленте Мария Шарапова говорит по-русски с
голливудской звездой Джоном Малковичем.
Напомним, что премьера сериала “Миллиарды” состоялась в январе
2016 года. Главные роли в картине исполняют Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги
Сифф и другие.
“Миллиарды” повествуют об удачливом предпринимателе
Бобби Акс Аксельроде. Он сумел
сколотить огромное состояние в неспокойное для Америки время.
Ему противостоит
прокурор из Нью-Йорка Чак Роадс. Главный судебный представитель обвинения
узнает о незаконной деятельности Аксельрода. Роадс пытается вывести
бизнесмена на чистую воду.
Ситуация осложняется тем,
что Вэнди, супруга Чака, работает в компании миллиардера. Аксельрод дорожит сотрудницей и не
хочет ее увольнения. Бизнесмен и прокурор используют влиятельные связи, чтобы вывести
оппонента из игры. В борьбе за собственный интерес стороны готовы на многое.
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