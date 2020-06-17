Шарапова появилась в пятой части сериала “Миллиарды”

17.06.2020, 16:23, Разное

Знаменитая спортсменка появилась в седьмой серии пятого

сезона. По сценарию 33-летняя звезда тенниса является гостьей на ужине,

который организовал главный герой – ее друг, бизнесмен Бобби Аксельрод. Мария Шарапова ведет

беседу об искусстве.

Она не первый раз появляется в теленовелле. В

третьей части сериала “Миллиарды” знаменитость играет на теннисном

корте с Аксельродом. Также в ленте Мария Шарапова говорит по-русски с

голливудской звездой Джоном Малковичем.

Напомним, что премьера сериала “Миллиарды” состоялась в январе

2016 года. Главные роли в картине исполняют Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги

Сифф и другие.

“Миллиарды” повествуют об удачливом предпринимателе

Бобби Акс Аксельроде. Он сумел

сколотить огромное состояние в неспокойное для Америки время.

Ему противостоит

прокурор из Нью-Йорка Чак Роадс. Главный судебный представитель обвинения

узнает о незаконной деятельности Аксельрода. Роадс пытается вывести

бизнесмена на чистую воду.

Ситуация осложняется тем,

что Вэнди, супруга Чака, работает в компании миллиардера. Аксельрод дорожит сотрудницей и не

хочет ее увольнения. Бизнесмен и прокурор используют влиятельные связи, чтобы вывести

оппонента из игры. В борьбе за собственный интерес стороны готовы на многое.