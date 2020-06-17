 

В Китае предупредили о риске новой эпидемии коронавируса

17.06.2020, 16:23, Разное

Замглавы Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо допустила, что количество зараженных в городе может резко увеличиться. По словам специалиста, риск второй волны коронавируса в мире высок.

На пресс-конференции она рассказала, что рынок “Синьфади”, где подхватили инфекцию около 50 человек, считается крупнейшим в Пекине. Там много торговых площадок и работников, что осложняет контроль за эпидемиологической ситуацией.

Согласно одной из версий, инфекцию завезли в КНР из Европы. Вирус якобы попал в замороженную еду, а затем был импортирован в Пекин. Как сообщает агентство “Интерфакс”, низкие температуры помогли COVID-19 сохраниться.

Власти китайского города приняли ряд мер, чтобы остановить распространение инфекции. Жителей Пекина попросили оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Там закрыли все спортивные и развлекательные объекты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

За весь период пандемии в столице КНР было зафиксировано 557 заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 411 человек, умерли девять пациентов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Ученые установили пользу усов

17.04 / МЧС призвало россиян отказаться от защитных масок на свежем воздухе

16.04 / Ученые: Древние южноафриканцы носили останки кошачьих для получения суперсилы

27.04 / Больше 6 тысяч новых случаев: коронавирус в России бьет рекорды

16.05 / Точка поставлена: Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

20.04 / Разработчики Metro Exodus создают новый кооперативный шутер на Unreal Engine 4

09.06 / В Кремле не считают отмену режима самоизоляции в Москве преждевременной

13.05 / Мнение: Дебаты Ксюши и Любы, или Кому не дать

30.05 / Мнение: Американский гвоздь в крышку гроба навальнизма

08.06 / Украинцы поделились фантазиями о разгроме войск России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска