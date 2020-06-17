 

В Кремле и в резиденции Путина установили спецтуннели для дезинфекции: Песков подтвердил

17.06.2020, 16:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ резиденции президента России в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Каждый посетитель президента оказывается в “мелкодисперсном водном тумане”, который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором. 

После появления этой информации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что дезинфекционные туннели есть не только в резиденции президента в Ново-Огарево, но и в Кремле.

“В Кремле их даже две штуки установлено”, – сказал Песков. 

Спецтуннель разработала компания из Пензы.

В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для защиты Путина от коронавируса все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента и окружающие его, сдают тест на коронавирус.

По словам Пескова, Путин не исключил очные контакты, но минимизировал их. 

Сам Песков и его супруга переболели коронавирусом, о чем стало известно 12 мая. Ранее коронавирус выявили у премьера Михаила Мишустина. Вслед за Мишустиным коронавирус обнаружили у других членов правительства: главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Коронавирусную инфекцию также обнаружили у шестерых депутатов Госдумы. Известны имена четырех из них, это депутаты Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Светлана Максимова и Оксана Пушкина.



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