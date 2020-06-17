Карантин в Украине продлят до 31 июля

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17.06.2020, 16:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Украине продлят “адаптивный карантин” до 31 июля из-за роста больных коронавирусом, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина. Однако угрозы от вируса не стали меньше. Сегодня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля, ведь это сейчас самый эффективный способ противостоять распространению коронавируса”, – написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Он уточнил, что при необходимости правительство может усилить карантинный режим в отдельных регионах страны, в которых зафиксируют распространение COVID-19.

До конца июля украинцам нельзя будет находиться в помещениях и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Также запрещается перевозить больше людей, чем есть мест для сидения. 

Ранее в правительстве заявляли о введении административного наказания за несоблюдение масочного режима гражданами Украины. 

“Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте”, – рассказал Денис Шмыгаль. 

За прошедшие сутки в Украине резко увеличилось число скончавшихся от коронавирусной инфекции – 31 пациент, а также число заразившихся – 758 человек. “Это уже третий антирекорд с начала эпидемии за последние несколько дней”, – отметили в Минздраве. В ведомстве уточнили, что “количество больных COVID-19 стремительно растет, а темп распространения инфекции выше, чем был на пике эпидемии в апреле”.

Общее число заболевших достигло 33 234 человека, из них 650 медработников и 2445 детей. 

 

 



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