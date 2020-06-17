Глава РАН оценил используемый британскими врачами препарат от коронавируса

17.06.2020, 16:16, Новости дня

Препарат дексаметазон, которые британские медики используют для лечения коронавируса, не является панацеей от COVID-19, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Практическая оценка эффективности этого препарата должна делаться нашими медиками, но очевидно, что улучшение от него не радикальное. К тому же его используют на самой тяжелой стадии, когда пациент находится на аппарате ИВЛ. Поэтому дексаметазон – не панацея. Человечество все еще в поиске лекарства от коронавируса», – сказал он ТАСС.

Глава РАН отметил, что самое неприятное в коронавирусе – это слабо контролируемый переход болезни в тяжелую стадию.

«Чего мы с вами боимся в коронавирусе? Мы же понимаем, что не очень контролируем уход в тяжелую стадию, что успешно решается при бактериальных или других вирусных заболеваниях. К примеру, при бактериальном поражении легких мы принимаем антибиотики. Пока подобного средства от коронавируса нет, и мы все еще ищем панацею», – отметил Сергеев.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона.

Однако позднее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сказал газете ВЗГЛЯД, что этот препарат подходит не всем пациентам, поскольку имеет определенные побочные действия.

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения Сергей Авдеев также заявил, что препарат дексаметазон применяется в РФ для лечения коронавируса, он включен в методические рекомендации по лечению и профилактике инфекции, однако его нельзя назвать панацеей.