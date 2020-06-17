 

Учёные разработали инструмент, позволяющий прогнозировать заражение COVID-19

17.06.2020, 16:09, Разное

Учёные из Кливлендской клиники в США разработали инструмент, позволяющий прогнозировать и определять заражение COVID-19. Для этого специалисты провели анализ историй болезни 12 тысяч пациентов с таким диагнозом.
На основе исследования специалисты смогли обнаружить закономерности, обусловливающие способы действенной защиты от коронавируса. Таким образом медики нашли порядка 16 препаратов и 3 сочетания лекарственных средств, которые можно применять для лечения и профилактики этого заболевания.

Автор исследования доктор Майкл Каттан в качестве примера привёл мелатонин, который, по его мнению, уменьшает вероятность того, что результат теста на COVID-19 окажется положительным. Кроме того, учёные предположили, что люди, которые прошли пневмококковую вакцинацию с большей вероятностью могут заболеть коронавирусом, чем те, кто её не делал. Однако данное утверждение нуждается в более детальном исследовании. В группе риска также находятся пожилые представители мужского пола.

Вдобавок ко всему, научные работники изобрели онлайн-калькулятор, механизм работы которого основан на такой информации о пациенте, как его пол, возраст, этнос, хронические заболевания, место проживания. Используя эти данные инструмент составляет прогноз о вероятности заражения COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Первый российский судовой компас для работы в Арктике вышел в серийное производство

13.05 / В гостях у Tyga: экскурсия по особняку экс-бойфренда Кайли Дженнер в Бель-Эйр

12.04 / Мнение: Триллионы от ФРС, разблокировка Уханя и цифровые пропуска

01.06 / Мнение: Протесты и погромы в США в зарубежной карикатуре

31.05 / Число умерших от коронавируса в Москве достигло 2477 человек

12.05 / «Сохраняйте спокойствие и продолжайте движение»

28.04 / Почти 900 российских военных заразились коронавирусом

13.04 / Ученые: Новый коронавирус может проникать в иммунные клетки подобно ВИЧ

07.05 / Маколей Калкин снимется в постельной сцене с Кэти Бейтс в сериале “Американская история ужасов”

17.06 / Над унитазом может образовываться облако с коронавирусом высотой до метра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска