Учёные разработали инструмент, позволяющий прогнозировать заражение COVID-19

17.06.2020, 16:09, Разное

Учёные из Кливлендской клиники в США разработали инструмент, позволяющий прогнозировать и определять заражение COVID-19. Для этого специалисты провели анализ историй болезни 12 тысяч пациентов с таким диагнозом.

На основе исследования специалисты смогли обнаружить закономерности, обусловливающие способы действенной защиты от коронавируса. Таким образом медики нашли порядка 16 препаратов и 3 сочетания лекарственных средств, которые можно применять для лечения и профилактики этого заболевания.

Автор исследования доктор Майкл Каттан в качестве примера привёл мелатонин, который, по его мнению, уменьшает вероятность того, что результат теста на COVID-19 окажется положительным. Кроме того, учёные предположили, что люди, которые прошли пневмококковую вакцинацию с большей вероятностью могут заболеть коронавирусом, чем те, кто её не делал. Однако данное утверждение нуждается в более детальном исследовании. В группе риска также находятся пожилые представители мужского пола.

Вдобавок ко всему, научные работники изобрели онлайн-калькулятор, механизм работы которого основан на такой информации о пациенте, как его пол, возраст, этнос, хронические заболевания, место проживания. Используя эти данные инструмент составляет прогноз о вероятности заражения COVID-19.