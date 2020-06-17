 

Турция отказалась поддерживать новый план НАТО по «сдерживанию» РФ на Балтике

17.06.2020, 16:08, Новости дня

Турция продолжает блокировать принятие нового плана Североатлантического альянса по «сдерживанию» РФ на Балтике перед консультациями министров обороны стран НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в альянсе.

«Турция отказалась поддержать этот план, пока мы не признаем курдскую партию «Демократический союз» [PYD] и курдские Отряды народной самообороны [YPG] террористическими организациями», – приводит слова источника ТАСС.

Он добавил, что такая позиция «неприемлема, поскольку альянс должен продемонстрировать солидарность с восточноевропейскими государствами».

Сессия Североатлантического совета на уровне министров обороны НАТО начнется в среду во второй половине дня в формате видеоконференции и продлится два дня.

Напомним, в декабре прошлого года главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики. В итоговом заявлении НАТО постановило, что угрозами объединению являются «агрессивные действия» РФ и международный терроризм.

Анкара отказалась поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Турция из-за РФ начала новый конфликт с НАТО.



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