Страны ОПЕК в мае сократили добычу за счет Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта

17.06.2020, 16:08, Новости дня

В мае десять стран ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, снизили добычу нефти на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня. Таким образом, организация выполнила свои обязательства по сделке на 84% (квота – 6,1 млн б/с).

К апрелю добыча нефти стран ОПЕК снизилась более чем на 6,2 млн б/с. Отмечается, что основная доля сокращения производства пришлась на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт. Эти три страны вместе убрали с рынка почти 5,5 млн б/с.

Также добычу топлива сократил Ирак – на 340 тыс. б/ с, Нигерия – на 185 тыс. б/с, Алжир – 188 тыс. б/с, передает ТАСС со ссылкой на отчет организации.

По оценке ОПЕК, в 2020 году спрос на нефть из стран-участников соглашения снизится на 5,8 млн б/с к уровню 2019 года и составит 23,6 млн б/с.

При этом предложение нефти из стран, которые не входят в ОПЕК, в 2020 сократится на 3,2 млн б/с, прогноз улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 300 тыс. б/с.

«Прогнозируется, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, во втором полугодии 2020 года сократятся на 4,3 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием 2020 года и уменьшатся на 6,1 млн баррелей в сутки по сравнению со вторым полугодием 2019 года», – говорится в отчете ОПЕК.

Кроме того, аналитики ОПЕК сохранили прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 млн б/с.

«Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на глобальную экономическую деятельность, уничтожив потенциал роста мирового спроса на нефть, и привела к снижению показателя в годовом выражении на 6,4 млн баррелей в сутки в первом квартале и на 17,3 млн баррелей в сутки во втором квартале», – сказано в документе.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

ОПЕК+ продлила текущее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.