 

Россиянам объяснили опасность мороженого и холодных напитков в жару

17.06.2020, 16:08, Новости дня

В условиях жаркой погоды употребление мороженого и холодных напитков может спровоцировать ЛОР-болезни, сообщила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

«Пить холодную воду нельзя, потому что организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте», – рассказала медик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Уточняется, что ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, ухудшают состояние организма, который и так с трудом поддерживает нужную температуру тела.

Дианова также уточнила, что все холодное в такое время провоцирует обострение тонзиллита и фарингита.

По ее словам, в жару оптимальным напитком может считаться теплый чай. Полезными также будут напитки с шиповником, компот из сухофруктов без сахара.

Напомним, во вторник в Москве было выпущено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры до 30-31 градуса выше нуля. Уточняется, что аномальная жара спадет в выходные дни, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов.

В среду в столице был побит температурный рекорд 1956 года – температура воздуха в столице составила 29,6 градусов.



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