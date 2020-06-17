Интеграция федеральных медучреждений в ЕГИСЗ: проблемы и способы их решения

17.06.2020, 16:00, Разное



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До 10 апреля 2020 года федеральные медицинские учреждения, подчиняющиеся напрямую Минздраву, должны были направить в министерство планы по развитию своих МИС и полной интеграции в ЕГИСЗ. Эта обязанность на данные ЛПУ была возложена в феврале Письмом № 18-0/150. Реализовать планы и достичь всех ключевых показателей, указанных в них, необходимо в течение 2020-2021 гг. С какими проблемами при этом неизбежно столкнутся медорганизации и какие варианты их решения существуют, рассказываем ниже.

В РФ чуть более 100 ЛПУ, напрямую подчиняющихся Минздраву. «Уровень информатизации везде разный. Где-то он почти соответствует требованиям министерства. Но нередко в учреждениях стоит МИС, разработанная силами сотрудников лет 20 назад, которая ни по одному пункту не подходит под требования Минздрава и не решает ни одной его задачи», – утверждает Андрей Васильченко, специалист компании Master Lab, разработчика медицинской информационной системы MedWork.

Эксперт называет три основных варианта, которые могут использовать данные медицинские организации, чтобы привести свои МИС в соответствие с требованиями министерства и начать отправлять сведения в ЕГИСЗ.

Вариант № 1: существующее решение полностью удаляется и заменяется на новое.

Кому подойдёт: тем, у кого установлена устаревшая МИС, которая не может быть доработана до соответствия требованиям Минздрава и не интегрируется с ЕГИСЗ.

Как это делается: модули новой МИС подключаются постепенно, работа медучреждения не останавливается. Для обеспечения связи между теми отделами ЛПУ, которые уже перешли на использование новой системы, и теми, кто ещё работает на старой, используются временные конвертеры.

Во время замены медицинской информационной системы:

производится адаптация новой МИС под нужды конкретного учреждения;

переносятся документы, которые формировала старая система;

производится импорт данных, если они хранились в структурированном виде.

При замене старой МИС на новую важно обратить особое внимание на функциональность устанавливаемой системы: она должна полностью соответствовать требованиям не только «здесь и сейчас», а иметь потенциал для развития и роста. Им обладают открытые системы, включающие в себя набор фундаментальных средств для доработки и приведения в соответствие с актуальными требованиями.

Например, МИС MedWork, установленная в 2001-2006 годах в Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, сегодня может обеспечить полную интеграцию с ЕГИСЗ, которая начала разрабатываться и развиваться гораздо позже – в 2011 году. Тем не менее, медицинская информационная система способна:

полноценно взаимодействовать со всеми подсистемами ЕГИСЗ;

выгружать данные в систему ФСС.

Вариант № 2: параллельно существующему решению устанавливается вторая МИС, которая взаимодействует с существующей и передаёт необходимые данные в ЕГИСЗ.

Кому подойдёт: тем, кто по какой-то причине не хочет отказываться от своей МИС, хотя она не удовлетворяет требованиям Минздрава, и доработать её в разумные сроки и разумными средствами невозможно.

Как это делается: с помощью интеграционного шлюза – данный модуль устанавливается вместе со второй, «параллельной» МИС:

шлюз собирает данные из старой медицинской информационной системы учреждения и отправляет их в новую;

в новой МИС происходит конвертация данных в формат СЭМД, необходимый для передачи информации в ЕГИСЗ;

после конвертации данные автоматически отправляются в ЕГИСЗ.

Весь необходимый функционал для «общения» МИС медорганизации с ЕГИСЗ поддерживается этим интеграционным шлюзом. Он обеспечивает: обмен документами с сервисами РЭМД, получение и передачу информации о записи на приём к врачу через ФЭР, выгрузку и получение документов из сервисов ИЭМК, поддерживает работу ЭЦП. Федеральные справочники, используемые для передачи корректных данных в систему ЕГИСЗ, актуализируются автоматически.

Как будет работать информационный шлюз (на примере МИС MedWork):

Вариант № 3: доработка существующего решения до соответствия требованиям Минздрава и интеграция с сервисами ЕГИСЗ.

Кому подойдёт: тем, кто не хочет отказываться от существующей МИС и уверен в том, что её можно апгрейдить до необходимого уровня.

Как это делается: решение дорабатывается силами сотрудников IT-отдела учреждения (если МИС писалась самостоятельно) или с помощью разработчика данной системы. Однако минус в том, что в большинстве случаев это всё-таки нецелесообразно. Многие подобные системы писались в начале 2000-х годов, контакты с разработчиками могут быть потеряны, описаний системы часто нет. Более того, по мнению специалистов, доработка таких решений может вылиться в поистине «космические» деньги, которых даже близко нет в бюджетах на автоматизацию ЛПУ.

Удивительно, но факт: до сегодняшнего дня в архитектуру ЕГИСЗ, которая развивается в стране уже 9 лет, федеральные медучреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, включены не были. Теперь в течение двух лет им необходимо выполнить планы по развитию МИС и полноценной интеграции в ЕГИСЗ. Задача вполне решаемая, если выбрать оптимальный вариант её реализации.