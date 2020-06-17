 

США объявили о вводе против Сирии санкций «по закону Цезаря»

17.06.2020, 15:53, Новости дня

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, то США вводят новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», информирует Reuters.

Под эти санкции попадут в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Помпео уточнил, что введенные ограничения не касаются предоставления гуманитарной помощи, передает ТАСС.

«Сегодня мы начинаем последовательную кампанию по введению санкций против режима Асада в соответствии с «законом Цезаря», который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии», – передает слова Помпео РИА «Новости».

Он добавил, что введение санкций будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Они будут направлены против людей и компаний, поддерживающих Асада.

«Закон Цезаря» был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года). Он дает Вашингтону право вводить санкции в отношении организаций и лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку правительству Сирии и действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по мнению США, поддерживают власти Сирии, РФ и Ирана. Также по закону предусмотрено введение санкций за деятельность в нефтегазовом секторе экономики Сирии, сферах военной авиации, проектирования и строительства и против Центробанка страны.

Название «закона Цезаря» происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который в 2013 году бежал из Сирии и якобы передал правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах.

В МИД Сирии ранее заявили, что политикой санкционного давления на Дамаск США откровенно попирают права человека и международную законность.



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