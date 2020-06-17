Немецкой компании разрешили протестировать вакцину от коронавируса на людях

17.06.2020, 15:53, Новости дня

Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19 в Германии и Бельгии. Препарат будет протестирован на 168 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, сообщили в пресс-службе компании.

«CureVac AG, биофармацевтическая компания и пионер в области доклинической и клинической разработки вакцины на основе человеческой РНК для предотвращения инфекции SARS-CoV-2, сообщила сегодня о том, что немецкий регулятор институт Пауля Эрлиха и бельгийское агентство FAMHP выдали разрешение на проведение первой фазы клинического исследования программы вакцинации от инфекции SARS-CoV-2», – передает сообщение компании РИА «Новости».

«Исследование проводится в Германии и Бельгии. Первые испытуемые должны быть вакцинированы в институте тропической медицины в Тюбингене и университетской клинике Гента (Бельгия), в институте тропической медицины университетской клиники LMU в Мюнхене и в Ганноверской медицинской школе», – говорится в заявлении CureVac.

Вакцину будут испытывать на 168 здоровых добровольцах, в ходе исследования будет определена оптимальная доза препарата. Ученые намерены оценить безопасность, а также иммунный ответ человека на препарат.

Институт Пауля Эрлиха исходит из того, что в следующие месяцы в Германии начинаются и другие клинические исследования возможных вакцин от коронавируса. Отмечается, что для эффективной борьбы с пандемией необходимы несколько вакцин, чтобы обеспечить разные потребности пациентов.

17 июня Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции.

Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной – будут проходить в двух медучреждениях Москвы на двух группах добровольцев по 38 человек.