Ученые: Иммунитет после коронавируса длится не менее двух месяцев

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17.06.2020, 15:53, Разное

Ученые рассказали, что у больных, перенесших, COVID-19, защитные антитела сохраняются не меньше двух месяцев после выздоровления. Исследование дает надежду на разработку вакцины и способности организма человека выработать длительный иммунитет.
Человеческий организм использует антитела, чтобы сражаться с инфекциями, а их наличие говорит об иммунитете. Как показало исследование, у людей, которые выздоровели после коронавируса, имеется стабильный уровень антител, сохраняющийся около двух месяцев.

У экспертов еще нет информации, можно ли заболеть COVID-19 несколько раз, потому пока еще не предлагают тесты для обнаружения перенесенного заболевания. При успешной вакцинации подразумевается наличие антител длительного действия, которые вырабатываются иммунной системой человека. Новое исследование дает надежду для разработки такой вакцины.



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