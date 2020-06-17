 

Назван срок ввода в эксплуатацию первого универсального атомохода «Арктика»

17.06.2020, 15:53, Новости дня

Головной ледокол «Арктика», проекта 22220, который строит «Балтийский завод», может быть введен в промышленную эксплуатацию в сентябре-октябре 2020 года, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол «Арктика». В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания и планируем в сентябре, крайний срок – в октябре получить его уже в промышленную эксплуатацию уже в «Атомфлот», – передает его слова ТАСС.

Атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В мае 2020 года «Балтийский завод» заложил четвертый атомный ледокол типа «Артика», который получил имя «Якутия».

Всего подписан контракт на пять таких судов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.



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