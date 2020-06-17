Утверждено расписание ЕГЭ

17.06.2020, 15:48, Новости дня

Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля, пробные – 29 и 30 июня, следует из приказа министерства.

3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, передает ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены – без участия школьников. С 3 июля с экзаменов по географии, литературе и информатике начнется уже плановая сдача ЕГЭ в зданиях школ.

Премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ.