Жительницу Тюменской области зарубили топором

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17.06.2020, 15:48, Новости дня

В Омутинском районе Тюменской области найдено тело 29-летней женщины с прорубленной головой. В жестоком убийстве подозревают ее супруга, мужчине предъявлено обвинение.

«По факту обнаружения тела женщины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В области головы и шеи у нее были рубленые раны», – передает телеканал Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей.

В феврале этого года в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина, по данным следователей, сам позвонил своим родителям и в полицию и сообщил о произошедшем.



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