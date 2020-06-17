Сын Ефремова впервые прокомментировал трагедию с участием отца

17.06.2020, 15:43, Новости дня

Российский актер Никита Ефремов впервые публично прокомментировал трагический инцидент, произошедший с его отцом Михаилом. 32-летний наследник опубликовал в Instagram совместный снимок с папой, дополнив его небольшим текстом.

В первую очередь Никита Ефремов выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Актер пожелал всем, кого коснулась трагедия, мужества и сил пройти все испытания. "Мне больно от того, что случилось", — отметил сын артиста.

"Папа, я тебя очень люблю", — написал Никита Ефремов. Он выразил надежду на то, что его отец достойно примет последствия рокового инцидента.

Комментарии под постом оставили ряд коллег Ефремова, в числе которых Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Ирина Старшенбаум, Любовь Толкалина.