 

Сын Ефремова впервые прокомментировал трагедию с участием отца

17.06.2020, 15:43, Новости дня

Российский актер Никита Ефремов впервые публично прокомментировал трагический инцидент, произошедший с его отцом Михаилом. 32-летний наследник опубликовал в Instagram совместный снимок с папой, дополнив его небольшим текстом.

В первую очередь Никита Ефремов выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Актер пожелал всем, кого коснулась трагедия, мужества и сил пройти все испытания. "Мне больно от того, что случилось", — отметил сын артиста.

"Папа, я тебя очень люблю", — написал Никита Ефремов. Он выразил надежду на то, что его отец достойно примет последствия рокового инцидента.

Комментарии под постом оставили ряд коллег Ефремова, в числе которых Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Ирина Старшенбаум, Любовь Толкалина.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Ученые сказали, как отличить первые симптомы коронавируса от простуды

30.04 / Джонсон объявил о преодолении пика коронавируса в Великобритании

20.05 / Посольство РФ в США требует от Bloomberg извинений за откровенно лживую статью

05.05 / ЭИСИ представил новые региональные практики

14.04 / Министры обороны стран НАТО обсудят борьбу с дезинформацией о COVID-19

04.06 / Вирусолог сравнил эффективность шведских противоэпидемических мер с российскими

25.05 / Роскачество выяснило, как магазины соблюдают масочный режим и где самые дешевые СИЗы

28.05 / Массовые протесты в США из-за смерти афроамериканца привели к новой гибели

21.04 / Во Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой

14.05 / Министр культуры излечилась от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска