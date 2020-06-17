 

“Вова, выходи!”: обращение к Зеленскому обернулось стычками на улицах Киева

17.06.2020, 15:43, Новости дня

Несколько тысяч человек собрались 17 июня на митинг у офиса президента Украины. Сторонники партии Анатолия Шария выступали против политики Владимира Зеленского, сочтя, что он пошел на союз с радикалами. Сами националисты тоже пришли к офису президента, собираясь помешать акции.

Все начинается как мирное шествие сторонников Анатолия Шария. Сотни человек направляются к Администрации президента Украины, в планах — дойти даже до резиденции Зеленского.

Одни протестующие начинают требовать отставки. Другие хотят, чтобы он вышел с ними хотя бы поговорить.

"Вова, выходи!" – скандируют под окнами Зеленского люди.

Но Владимир вряд ли это услышит и выйдет. На прошлой неделе из-за болезни жены, у которой коронавирус COVID-19,  Зеленский ушел на самоизоляцию.

Пока эта группа протестующих спокойно требует встречи, к району стягиваются и противники акции. Еще за несколько часов до нее многие из украинских националистов записали обращения в интернете.

"Такие ребята не должны здесь быть вообще. Если они так любят Россию, они могут садится на поезд и ехать в Москву. У нас идет война с Россией", — заявили украинские националисты в своем интернет-обращении.

Настроенные явно не к мирному протесту радикалы вместе с другими группами направляются в сторону акции сторонников Шария. Сначала в ход идут яйца. Одну из групп противников этого митинга полиция не пускает, полицейских пытаются обойти.

МВД Украины официально заявляет, что вне политики и призывает к мирным демонстрациям. Там, где участники не прислушиваются к призыву, их разгоняют. Впервые за долгое время по улицам Киева получили возможность пройтись не только праворадикальные партии, но и те, кто к масштабным протестам не привык, которые и устраивают погромы и столкновения.



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