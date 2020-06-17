 

“Росатом” удвоит объём строительства в 2020 году

17.06.2020, 15:43, Новости дня

Госкорпорация "Росатом" увеличит объём строительства в 2020 году в 1,7 раза, включая российские и зарубежные проекты. Выручка превысит прошлогодний результат в 1,2 триллиона рублей, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас огромные темпы роста строительной программы. В 2019 году это было 216 объектов и 400 миллиардов рублей. В этом году мы на 70 процентов увеличиваем объем стройки, — отметил глава "Росатома". — Причем в четыре раза количество вводных объектов, из них большая часть – это объекты гособоронзаказа".

Несмотря на сложности из-за пандемии "Росатом" не сокращает строительную программу и не откладывает сдачу объектов. "В период до 2023 года у нас идет практически удвоение строительных объемов отрасли, — подчеркнул Лихачёв. — Это касается и российских, и зарубежных строек".

Растёт выручка по новым российским и по зарубежным проектам, и выручка в целом госкорпорации. В прошлом году "Росатом" увеличил выручку на 1% до 1,2 триллиона рублей. В мае и апреле текущего года было снижение из-за карантина примерно на 11 процентов выручки за пять месяцев. Но госкорпорация адаптировалась, "и в текущем году главная наша задача – превысить показатели прошлого года".

Лихачёв подчеркнул, что растёт выручка от зарубежных проектов – "в долларах примерно на 10–15 процентов каждый год".

В итоге растет и средняя заработная плата. "В этом году планируем превысить 88 тысяч рублей на человека, это примерно 6 процентов в год", — сообщил Лихачёв.

Среди новых проектов — строительство АЭС в Египте и Китае при участии "Росатома" начнется в конце 2020 года.

 



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