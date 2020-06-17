“Зрада отменяется”. Шмыгаль заявил, что ВНО пройдет по плану

17.06.2020, 15:42, Новости дня

Внешнее независимое оценивание в Украине отменяться не будет. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом перед началом заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Сейчас нет никаких оснований, чтобы не проводить ВНО. Тестирование пройдет в соответствии с утвержденным ранее планом. Зрада отменена. Возвращения коррупции при поступлении в вузы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равный доступ к образованию – и они его будут иметь. […] Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, можно его проводить или нет. Основные критерии на данный момент соблюдаются”, – подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что сегодня правительство также намерено принять постановление о возвращении денег за участие в пробной сессии внешнего независимого оценивания.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Пробную сессию провели онлайн.