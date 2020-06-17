 

В больнице скончался второй пилот самолета, который потерпел крушение в Одессе

17.06.2020, 15:42, Новости дня

В больнице скончался второй пилот легкомоторного самолета Y1 “Дельфин”, который 17 июня потерпел крушение в Одессе, сообщила пресс-служба полиции.

По предварительной информации правоохранителей, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.

Полиция установила, что самолет проходил сертификационные испытания. На месте происшествия полицейские обнаружили план полета, в котором указана его цель и маршрут.

Самолет совершил аварийную посадку в 12.15 во время тренировочного полета. 

Y1 “Дельфин” – собственная разработка Одесского авиационного завода. На предприятии “Таймеру” сообщили, что во время происшествия погиб известный летчик-испытатель Олег Синиц, второй пилот, Юрий Жуковский, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Оба пилота – 1955 года рождения. 

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса. 

Полиция сообщила, что будет создана комиссия, которая оценит техническое состояние самолета. После ее выводов и судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти пилотов правоохранители примут окончательное решение о правовой квалификации события.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Мнения: Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

07.05 / Главврач ставропольской больницы вылечился от коронавируса

13.04 / В России сделано более 1,3 миллиона тестов на COVID-19

24.05 / Вывозной рейс с россиянами из США прибыл в Башкирию

21.05 / В Роспотребнадзоре заявили о выходе на плато по коронавирусу

03.05 / Врачи борются за каждую жизнь. Помогите им, оставшись дома

13.04 / Сбербанк предупредил о новых видах «коронавирусного» мошенничества

05.05 / «Суперджет» экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

02.06 / Власти назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

10.06 / Диетолог предупредил об опасности мороженого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска