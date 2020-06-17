 

Опубликованы данные о смертях от коронавируса в Москве на 16 июня

17.06.2020, 15:37, Разное

В столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом рассказали, сколько человек умерло от коронавируса в Москве за прошедшие сутки. По данным на ранее утро 16 июня, COVID-19 унес жизни 52 москвичей.

Результаты анализов всех умерших на коронавирус были положительными. У пациентов во время лечения была диагностирована пневмония, уточнили специалисты.

Напомним, что в Москве с 16 июня начинается новый этап отмены ограничений из-за коронавируса. Тем не менее сотрудники оперативного штаба рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, чтобы не подхватить COVID-19: следить за социальной дистанцией, избегать больших скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Российский подводный крейсер пятого поколения “Лайка” станет многоцелевой ударной подлодкой

25.04 / Мнение: Топ-6 свиней в современной культуре

26.04 / В Петербурге скончался врач, заразившийся коронавирусом

29.05 / Скандалы: Спасибо, что живой

15.06 / У Зои Бербер сместилась челюсть во время поцелуя

28.04 / Пентагон официально обнародовал запись полета НЛО

11.04 / В Facebook внедрят тихий режим Quiet Mode

24.05 / Экстремальная посадка

19.05 / Звездный роман: принц Гарри и Меган Маркл

17.06 / Повторить успех: Гвинет Пэлтроу представила свечи с запахом своего оргазма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска