Мнение: О наклонностях и трехмерке

17.06.2020, 15:34, Разное

Можно воспринять этот пост как совет, хоть я и знаю, что непрошеные советы не есть хорошо. Но может именно этот не будет таким уж непрошеным. Многие молодые люди часто задумываются о профессии трехмерщика, моделлера, создателя трехмерных моделей. Как всякая иная интеллектуальная профессия, она не лишена романтичности, да и вообще, приятно себя вообразить создателем того, что мы часто видим в современных фильмах, в компьютерных играх, а то уже и в готовом виде, распечатанном на 3d-принтере.

Я не собираюсь никого отговаривать, возможно именно вы и будете великолепным моделлером, за моделями которого будут охотиться самые прославленные студии. Я советую протестировать себя перед тем, как отдаться полностью кропотливому обучению данной профессии. А то, что она кропотлива, тяжела, занимает много времени, урезая ваше свободное время до минимума, в этом не стоит сомневаться. Совет простой: возьмите кусок пластилина и слепите из него какую-нибудь простую объемную форму, к примеру, шар, пирамиду, куб. Но слепите так, чтобы не стыдно было показать другим людям, чтобы грани, углы, сферичность, другими словами, топология фигур была наиболее близка к совершенству. Если в какой-то момент вы почувствовали, что устали от этой монотонности, работа кажется нудной, ненужной, что «и так сойдет», то возможно вам стоит поискать другой путь в собственном развитии, более соответствующий вашим наклонностям. Пишу я это потому, что вижу много трехмерных моделей, за которыми стоял, без сомнения, большой труд, но итог являет собой совсем не то, на что рассчитывал создатель. Тому же, кто твердо решил отдаться трехмерному моделированию, желаю больших творческих успехов!