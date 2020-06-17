Московские медики рассказали о профессионализме дагестанских коллег

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17.06.2020, 15:30, Новости дня

Прибывшие в Дагестан для борьбы с распространением коронавируса московские медики рассказали о профессионализме местных врачей.

В минздраве Дагестана в среду состоялась видеоконференция с участием руководства департамента здравоохранения Москвы и бригад столичных специалистов, работающих в разных регионах России. Бригада профессора Мыльникова рассказала об итогах своей работы в Дагестане. Специалисты отметили, что медики посетили немало медицинских организаций, в том числе сельские больницы.

«Даже в горных отдаленных больницах врачи достаточно осведомлены, знают современные рекомендации» – сообщил профессор Мыльников, слова которого приводятся на сайте минздрава Дагестана.

В ведомстве также напомнили, что в республике продолжает работу бригада специалистов под руководством главного врача московской ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Он также присоединился к конференцсвязи из здания минздрава Дагестана и сообщил, что прибыл в республику в момент спада заболеваемости. В республике Проценко посетил два крупных госпиталя, где лечат больных коронавирусом, отметил высокий уровень квалификации дагестанских медиков и постоянное содействие минздрава региона в решении любых возникающих вопросов.

«Причем, следуют современным протоколам лечения не только в Махачкале, гости побывали уже и в Дербенте, и в Хасавюрте, и в Кизилюрте – результаты работы медиков радуют, это множество спасенных жизней. Поступающее новое оборудование буквально «с колес» вводится в строй и работа продолжается», – указали в региональноым ведомстве.

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Публикация от Минздрав РД (@minzdravrd) 17 Июн 2020 в 3:46 PDT

В начале июня в медицинских учреждениях Дагестана на фоне ситуации с коронавирусом начали внедрять новейшие информационные системы, помогающие в борьбе с распространением заболевания.



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