 

Названы сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2 по «Северному потоку – 2»

17.06.2020, 15:30, Новости дня

Высший земельный суд в Дюссельдорфе получил апелляцию Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства Германии по строительству «Северного потока – 2», сообщил представитель инстанции.

«Иск поступил сюда и зарегистрирован под номером VI-3 Kart 211/20 (V). Назначение сроков рассмотрения последует самое ранее через два месяца», – сообщила представитель суда ТАСС.

В середине мая немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав.

Компания Nord Stream 2 AG заявляла, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства проекта.



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