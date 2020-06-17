Мир пришел в восторг от видео с жадным котом

17.06.2020, 15:23, Разное

Пользователь Сети с ником Luke in Philadelphia опубликовал на своей странице в “Твиттер” видео обеда двух своих питомцев. Один из них захватывал еду такими широкими укусами, что это оказалось даже смешно. “Какой в мире свинокот ест вот так”, – задался он вопросом.

Комментаторы пришли от увиденного в восторг. Они сравнили жадного кота с экскаватором, а также оценили реакцию второй кошки, которая явно недоумевает от такого поведения.