Администрация хочет обеспечить всех американцев бесплатной вакциной от COVID-19

17.06.2020, 15:20, Новости дня

ВАШИНГТОН – Администрация Дональда Трампа говорит, что в конечном итоге она намерена сделать вакцину от COVID-19 бесплатной практически для всех в США, кто захочет сделать прививку.

Ожидается, что страховые компании покроют стоимость вакцинации для большинства американцев, заявил высокопоставленный представитель администрации на брифинге, посвященном попыткам правительства получить вакцину до конца года.

Что касается тех, у кого нет страховки, то чиновник добавил: «Наша роль как федерального правительства состоит в том, чтобы сделать так, чтобы каждый человек, который является уязвимым, который не может позволить себе вакцину, но хочет ее, получил бы ее».

Чиновник сообщил, что вакцина, созданная с федеральным финансированием, будет сначала предложена американцам и лишь потом поставляться в другие страны.

«У нас очень четкие приоритеты – сначала заботимся об американцах», – сказал представитель администрации.

«Если же будет излишек, то мы заинтересованы в том, чтобы люди во всем мире были вакцинированы», – добавил он, отметив, что вирус пришел в США из-за рубежа.

Другие страны подписывают отдельные контракты на производство вакцины в других местах, сказал он.

«Наши контракты ни в коем случае не запрещают, чтобы эти вакцины получали люди в других регионах мира», – добавил чиновник.

В рамках операции «Сверхсветовая скорость» (Operation Warp Speed) администрация хочет получить 300 миллионов доз вакцины к январю 2021 года.

Пока правительство объявило контракты на сумму более 3 миллиардов долларов на поддержку тестирования, производства и распределения вакцины. Конгресс выделил около 10 миллиардов долларов на создание вакцин, разработку методов лечения и диагностики COVID-19.

В процессе разработки из более 100 вакцин выбраны 14 кандидатов. Правительство заявило, что оно отберет семь наиболее перспективных для клинических испытаний.

Администрация президента Дональда Трампа уже объявила о поддержке кандидатных вакцин, разрабатываемых тремя компаниями.

Компания Moderna приступила к первому этапу трехэтапных клинических испытаний в середине марта. Компания Johnson & Johnson планирует начать их этим летом, а компания AstraZeneca летом приступит уже к заключительной, крупномасштабной фазе клинических испытаний вакцины, разработанной Оксфордским университетом.

Администрация утверждает, что вакцина будет доступна уже в октябре, если испытания пройдут успешно.