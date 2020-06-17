 

Аналитики раскрыли еще одну российскую кампанию по дезинформации

17.06.2020, 15:20, Новости дня

В течение шести лет российские агенты наводняли Интернет фейковыми историями на семи языках через 300 социальных сетей в рамках кампании по дезинформации, оставаясь при этом практически незамеченными.

К такому выводу пришли исследователи социальных сетей.

Операция, которую исследователи назвали «Вторичная инфекция», была направлена на распространение пророссийской пропаганды во всем мире с помощью фейковых твитов, якобы опубликованных американскими официальными лицами, и теорий заговора о коронавирусе.

Кроме того, участники кампании пытались вмешаться в президентские выборы в 2016 году. Исследователи предполагают, что они также попытаются распространять ложь в связи с выборами в США в ноябре этого года.

Бен Ниммо, директор по расследованиям в аналитической фирме Graphika, которая проводила исследование, заявил в интервью Национальному общественному радио (NPR), что конкретные исполнители в России остаются неуловимыми.

«Мы не знаем, проводило ли эту кампанию правительство, или структуры, связанные с правительством, или группа, которая хотела поддержать правительство, – сказал Ниммо. – Но из общего тона и контекста можно понять, что это была операция, которая пыталась поддержать российское правительство, атакуя и дискредитируя его критиков».

В службе безопасности Facebook эту кампанию выявили в мае прошлого года, и с тех пор технологический гигант и другие платформы пытаются заблокировать ее.

Но кампания настолько децентрализована, что по-прежнему продолжается, хотя, по мнению исследователей, после разоблачения группы ее активность снизилась.

Исследователи, работающие с сотрудниками служб безопасности Facebook, Twitter и других технологических компаний, выявили более 2500 элементов дезинформации, связанных с одними и теми же российскими субъектами.

Практически каждая фейковая история, которую пытались распространить участники кампании, быстро затухала, что наводит на мысль о том, что они скорее хотели взять количеством, чем масштабами воздействия.

«И это является важным напоминанием о том, что хотя, да, в Интернете есть дезинформация, но из того факта, что она ложная, не следует, что она будет молниеносно разлетаться», – сказал Ниммо.

Исследование также показало новую тактику распространения дезинформации, сообщил он.

Вместо того чтобы сфокусироваться на нескольких популярных платформах и набирать большое число подписчиков, операция «Вторичная инфекция» действовала противоположным образом.

Они создавали так называемые одноразовые аккаунты, распространяли какую-то одну ложную информацию через Твиттер, Facebook, Reddit или другие социальные сети, а потом полностью забрасывали эти аккаунты и никогда не возвращались к ним.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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