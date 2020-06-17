Варшава не знает о планах переброски ядерного оружия США

17.06.2020, 15:17, Разное

На сегодняшний день в СМИ появилась информация о вероятном развёртывании на территории Польши ядерного оружия США из-за сокращения военного контингента в Германии. Варшава не знает о новых стратегических планах, рассказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

В польском правительстве заявили, что на государственном уровне не проводились переговоры по поводу передислокации американского ядерного арсенала из ФРГ в Польшу. Михал Дворчик, комментируя предположение посла Вашингтона в Варшаве Georgette Mosbacher, высказанное в Твиттер-аккаунте о возможном перемещении вооружения Соединенными Штатами Америки из Германии на территорию польского государства, заявил, что никаких официальных диалогов не было.

Польский чиновник также отметил, что информация, всколыхнувшая медиаполе, опровергнута администрацией главы государства. Польша не проинформирована о позиции Белого Дома, касаемой перебрасывания ядерного арсенала, информирует сайт politexpert.net.