 

Москвичей предостерегли от купания в фонтанах в жару

17.06.2020, 15:16, Новости дня

Жителям Москвы не следует использовать фонтаны для купания, так как во время жары важно избежать инцидентов на воде, сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

«Фонтаны являются механическим сооружением для улучшения эстетического восприятия окружающей среды, для купания не предназначены. Функции охраны правопорядка у фонтанов ГБУ Гормост не несет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы учреждения.

Напомним, во вторник в Москве было выпущено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры до 30-31 градуса выше нуля. Уточняется, что аномальная жара спадет в выходные дни, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов.

В среду в столице был побит температурный рекорд 1956 года – температура воздуха в столице составила 29,6 градусов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Посол отверг возможность прекращения поставок газа Белоруссии

08.05 / В нынешних условиях выборы на Донбассе невозможны – Госдеп США

14.05 / В Японии частично отменили режим ЧС

05.05 / В США недовольные клиенты застрелили охранника, который требовал надеть маски в магазине

15.05 / В Греции с 16 мая откроют для посещения 515 пляжей

18.05 / Сводный отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом

02.06 / Зимбабве вызвало посла США в связи с заявлениями О’Брайена

04.06 / Рекламировавшийся Трампом препарат не помогает в борьбе с коронавирусом

17.05 / Европа зажигает свет: “Евровидение” состоялось без голосования и победителя

06.05 / ЕР собрала более 70 млн рублей на помощь в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска