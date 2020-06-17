 

Власти Бурятии создадут 300 образовательных «Точек роста» в рамках нацпроекта

17.06.2020, 15:16, Новости дня

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» для развития способностей школьников будут созданы в Бурятии, к 2024 году в регионе откроют 300 таких центров, информирует пресс-служба республиканского Министерства образования и науки.

«Бурятия стала победителем в конкурсе субъектов РФ по созданию центров «Точки роста» в рамках реализации нацпроекта «Образование». К 2024 году в республике планируется открытие 300 таких центров во всех районах, включая отдаленные», – передает ТАСС сообщение министерства.

В каждом центре будут работать специально обученные педагоги, они будут обучать детей по разным предметам, в том числе таким, как «Информатика», «Технология», «ОБЖ» – для этого предусмотрено оснащение специальным оборудованием.

«Также ребята смогут посещать в «Точках роста» занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы. У школьников будет возможность развивать навыки работы в команде, готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слетах. Педагоги смогут в центрах повысить уровень профессиональных навыков», – уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что основная задача проекта по созданию «Точек роста» – обеспечение доступности качественного образования детям вне зависимости от их проживания, будь то сельская местность или город.

В целом по нацпроекту «Образование» в Бурятии к 2024 году будет обновлена материально-техническая база 300 школ, в образовательных учреждениях планируется внедрить новые методы обучения и воспитания. К 2021 году в республике будет завершено строительство нескольких школ, таким образом будет ликвидирована третья смена. Кроме того, в числе задач – увеличение охвата детей дополнительным образованием, для этого в республике осуществляется проект «Успех каждого ребенка» с объемом финансирования 900 млн рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / В РФ зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

26.05 / В Екатеринбурге загорелся центр культуры

08.05 / Ракова: 276 москвичей, переболевших коронавирусом, стали волонтерами

30.05 / Реабилитируют ли в России пакт Молотова – Риббентропа?

06.06 / Американский профессор сказал, чем ему не нравится «модный» скафандр SpaceX

05.05 / Иранские власти проведут деноминацию национальной валюты в 10 тысяч раз и переименуют ее

05.06 / На Неве начались испытания двух новейших патрульных катеров

15.05 / Самая большая коллекция древних следов человека была найдена на территории Африки

14.05 / Путину рассказали о лечении Заворотнюк

06.06 / 23 тысяч человек приняли участие в акции против расизма и полицейского насилия во Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска