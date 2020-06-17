Повторить успех: Гвинет Пэлтроу представила свечи с запахом своего оргазма

17.06.2020, 15:16, Разное

Гвинет Пэлтроу, актриса и основательница велнес-сайта Goop, стала гостьей “Ночного шоу” с Джимми Фэллоном, где и представила новинку этого лета – свечу под названием “Пахнет, как мой оргазм”. Продукт пополнил линейку провокационных предметов в онлайн-магазине Пэлтроу. Так, зимой там можно было купить прогремевшую на весь мир свечу с запахом вагины.

Стоит новинка 75 долларов и продается по традиции только на сайте Goop. Парфюмерная композиция свечи состоит из нот грейпфрута, нероли, спелых ягод черной смородины, чая ганпаудер и абсолю турецкой розы. Если вы действительно намерены приобрести этот элемент декора, то поторопитесь. Предыдущая свеча из линейки была раскуплена за считанные часы.

Напомним, на своем сайте Goop, посвященном здоровому образу жизни, Гвинет Пэлтроу продает множество необычных предметов. Например, спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативные биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и другие нестандартные товары. А привлекать к ним внимание предпочитает приемами шокового маркетинга: например, поставив цену в 1000 долларов на обычную туалетную бумагу своего производства или выпустив свечи с заманчивым описанием “Пахнет, как моя вагина”. Последний товар общественность встретила с особенным ажиотажем.

Объяснить, зачем она прибегает к подобным провокациям, Гвинет решила вскоре после релиза свечи, во время выступления в Центре национальной федерации розничной торговли. Делясь опытом ведения бизнеса, Гвинет заявила, что считает полемику вокруг свечей здоровой, ведь все это привлекает новых клиентов на сайт.

Если вы в топе новостей и трафик на сайте растет – это отлично,

– заявила гостям лекции Гвинет.

Повышенный ажиотаж вокруг товара Гвинет считает отличным маркетинговым результатом. Однако тот факт, что именно ей – как женщине – приходится за это объясняться, она расценивает как еще один пример ущемления прав слабого пола.

Прежде всего я – объект. Я была актрисой, очень заметной актрисой, а затем стала предпринимателем. И это направило мысли людей в неверную сторону. Люди реагируют так на мой товар, реагируя таким образом на меня – им удобно смешивать эти понятия. Я часто думаю о встречном ветре, с которым мне приходится сталкиваться, занимаясь бизнесом, и задумываюсь о том, сталкиваются ли с ним мои коллеги-мужчины. Это невероятно, через что женщинам приходится пройти,

– сказала Гвинет.