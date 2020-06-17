Скандалы: Всюду жизнь

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17.06.2020, 15:15, Разное

81-летний пенсионер Солнечногорского района Подмосковья избил жену, застукавшую его с любовницей

История 81-летнего жителя Солнечногорского района Подмосковья, оштрафованного за избиение жены, показала, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Супруга застала престарелого мужчину в постели с прежней благоверной, и была жестоко наказана изменником. Как стало известно «МК», любовная драма произошла в частном доме 21 апреля 2019 года. 56-летняя пенсионерка в полдень вернулась домой и увидела чужую женскую одежду. Их владелица находилась в это время на втором этаже вместе с хозяином дома.

По словам женщины, через некоторое время со второго этажа спустился ее супруг и криком приказал ей убираться вон. Затем повалил на диван и нанес несколько ударов по голове, после чего стал душить. Пенсионерка смогла вырваться и убежала в ванную комнату, где подставила голову под струю воды. Супруг  настиг ее и там — вошел с ножом и ремнем, который накинул на шею жене и снова стал душить. Пострадавшая смогла вырваться и позвонила родственникам. Через некоторое время к дому подъехал сын  женщины.  Почувствовав себе уверенней,  пострадавшая решила отомстить мужу за побои и, проходя мимо, ударила его рукой по спине. В ответ получила удар по голове и потеряла сознание. В итоге сын  пенсионерки вызвал полицию и «скорую помощь» и ее отвезли в больницу.

фото: pixabay.com

После лечения пожилая женщина решила обратиться в суд. По ее мнению, действия супруга причинили ей нравственные страдания и физическую боль, повлекшие моральный вред. После избиения ее мучают боли в шеи, руке, она долгое время лечилась у мануального терапевта. Кроме того, ей была нанесена психологическая травма: она страдает от бессонницы, боится за свои жизнь и здоровье. По словам пенсионерки, нравственные страдания усиливаются от  воспоминаний, что супруг избивал ее в присутствии своей любовницы.

Сам изменник пояснил, что в тот день его супруга (кстати, третья по счету) должна была быть в отъезде. И он пригласил в гости бывшую жену — в свое время женщина проходила лечение от онкологии, и пенсионер планировал попросить ее стать консультантом для своей дочери от первого брака, у которой также обнаружили рак. Но девушка почему-то не приехала, и бывшие супруги решили приятно провести время.

За побои престарелого ловеласа оштрафовали на 7 тысяч рублей. На основании этого решения пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Она оценила свои страдания в 60 тысяч. Как сообщили «МК» в прокуратуре Зеленограда, суд обязал мужчину выплатить жене 15 тысяч рублей. Кстати, после случившегося женщина подала на развод.

Юлия Афанасьева



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