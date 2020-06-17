 

Скандалы: Американские горки Михаила Прохорова

17.06.2020, 15:15, Разное

Российский олигарх планирует закрыть нью-йоркский стадион Nassau Coliseum на неопределенный срок и искать ему новых инвесторов

Компания Onexim Sports and Entertainment, входящая в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, хочет закрыть стадион Nassau Coliseum в Нью-Йорке на неопределенный срок, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. За это время планируется найти инвесторов, которые возьмут на себя часть операций и оставшуюся задолженность по объекту, уточнили собеседники агентства.

По словам одного из них, компания готова передать договор аренды на стадион потенциальным инвесторам, которые примут на себя около $100 млн долга. Источник добавил, что компания также может уступить аренду своим кредиторам. Представитель «Онэксим» отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.

На Nassau Coliseum обычно проходят хоккейные матчи и рок-концерты, однако с начала эпидемии коронавируса в Нью-Йорке стадион не принимал никаких мероприятий и перестал приносить доход. Однако договор аренды предполагает также права на застройку территории, что может привлечь инвесторов в недвижимость, отмечает Bloomberg.

В 1970-х годах стадион был домашней ареной баскетбольного клуба «Бруклин Нетс», который Прохоров приобрел в 2009 году. Уже после перехода под контроль Прохорова клуб перебрался в специально построенный Barclays Center в Бруклине. В августе прошлого года миллиардер объявил о продаже своей доли в клубе.

В октябре 2015-го Прохоров решил купить контроль в арене Nassau Coliseum у бизнесмена Брюса Ратнера, который совместно с миллиардером владел «Бруклин Нетс» и Barclays Center. Издание NetsDaily писало, что у оператора арены, компании Nassau Events Center, был 25-летний контракт на аренду земли, по которому он должен перестроить стадион и построить смежный комплекс с кинотеатром, ресторанами и магазинами. Стоимость контракта составляла $260,5 млн. В том же году стадион был закрыт на реконструкцию стоимость в $180 млн. Свою работу арена возобновила в 2017-м, после чего на ней начали проводить около 200 мероприятий в год.

Клара Минак



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Готовящийся к дебюту бюджетный смартфон Lenovo A7 получит съёмную батарею на 4000 мА·ч

21.03 / Мнение: Источник энергии

06.03 / Вторая половая хромосома позволила женщинам жить дольше

25.05 / Перенесший инсульт Дибров выполнил обещание Малышевой

13.04 / Политика: «Глаза и уши» президента вышли из тени

10.06 / Россиян предупредили о нескольких волнах коронавируса

08.05 / В Европе стартовали продажи смартфона Xiaomi Black Shark 3 со Snapdragon 865 и 5G

25.04 / Мнение: Топ-6 свиней в современной культуре

26.04 / “Умные” дома получат возможность определять присутствие человека лишь по дыханию

08.05 / Мнение: Изоляция правоборежья реки Пур

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска