Скандалы: Американские горки Михаила Прохорова

17.06.2020, 15:15, Разное

Российский олигарх планирует закрыть нью-йоркский стадион Nassau Coliseum на неопределенный срок и искать ему новых инвесторов

Компания Onexim Sports and Entertainment, входящая в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, хочет закрыть стадион Nassau Coliseum в Нью-Йорке на неопределенный срок, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. За это время планируется найти инвесторов, которые возьмут на себя часть операций и оставшуюся задолженность по объекту, уточнили собеседники агентства.

По словам одного из них, компания готова передать договор аренды на стадион потенциальным инвесторам, которые примут на себя около $100 млн долга. Источник добавил, что компания также может уступить аренду своим кредиторам. Представитель «Онэксим» отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.

На Nassau Coliseum обычно проходят хоккейные матчи и рок-концерты, однако с начала эпидемии коронавируса в Нью-Йорке стадион не принимал никаких мероприятий и перестал приносить доход. Однако договор аренды предполагает также права на застройку территории, что может привлечь инвесторов в недвижимость, отмечает Bloomberg.

В 1970-х годах стадион был домашней ареной баскетбольного клуба «Бруклин Нетс», который Прохоров приобрел в 2009 году. Уже после перехода под контроль Прохорова клуб перебрался в специально построенный Barclays Center в Бруклине. В августе прошлого года миллиардер объявил о продаже своей доли в клубе.

В октябре 2015-го Прохоров решил купить контроль в арене Nassau Coliseum у бизнесмена Брюса Ратнера, который совместно с миллиардером владел «Бруклин Нетс» и Barclays Center. Издание NetsDaily писало, что у оператора арены, компании Nassau Events Center, был 25-летний контракт на аренду земли, по которому он должен перестроить стадион и построить смежный комплекс с кинотеатром, ресторанами и магазинами. Стоимость контракта составляла $260,5 млн. В том же году стадион был закрыт на реконструкцию стоимость в $180 млн. Свою работу арена возобновила в 2017-м, после чего на ней начали проводить около 200 мероприятий в год.

Клара Минак