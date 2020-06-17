 

В Екатеринбурге проведут объединившиеся марафоны «Европа-Азия» и ЗаБег.рф

17.06.2020, 15:09, Разное

2 августа в Екатеринбурге проведут впервые объединившиеся марафоны «Европа-Азия» и ЗаБег.рф. Ожидается участие более 5000 бегунов, готовых показать свои возможности на дистанциях в 0,4, 1,52, 5, 10, 21,1 и 42,2 километра.
Впервые международный марафон провели шесть лет назад. В прошлом году он собрал свыше 7500 спортсменов из 19 стран мира и 55 субъектов РФ. Летний забег станет вторым из четырех стартов в серии «EUROPE–ASIA», передает heroleague.ru

«Мы рады выйди за рамки РФ и слиться с мероприятием международного уровня. Событие станет для нас уникальным, так как позволит обменяться опытом и получить бесценные знания, которые важны для проведения последующих забегов. Ждем всех желающих! Мы обещаем атлетам позаботиться о проведении марафона на высшем уровне», – пояснил Денис Анников, отвечающий за организацию Всероссийского полумарафона.

Стоит отметить, что с 1 мая по 15 июня желающие могли зарегистрироваться для участия в онлайн-ЗаБеге. Гражданам разрешалось выбрать для забега любую площадку, включить трекер и преодолеть одну из четырех дистанций: на 1,5, 10, 21, км. Для проверки организаторам достаточно было предоставить данные с фитнес-браслета. Участников награждали памятной медалью.

Отметим, что организатором является Ксения Шойгу.



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