В Париже осудили дядю Башара Асада
17.06.2020, 15:08, Новости дня
Суд в Париже вынес приговор Рифату Асаду – дяде президента Сирии Башара Асада – по статье за отмывание денег и растрату государственных средств сирийского правительства.
Рифат Асад не был на заседании суда, его представляли адвокаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
82-летнего дядю сирийского президента признали виновным в отмывании денег и растрате сирийских государственных средств между 1996 и 2016 годами. Также суд постановил конфисковать имущество осужденного.
Рифат Асад является братом отца Башара Асада. В 1983 году он был изгнан из Сирии, но в 1984 году стал вице-президентом республики. Этот пост он сохранял до 1998 года.
В мае в Сирии арестовали активы двоюродного брата президента Башара Асада Рами Махлюфа, владеющего крупнейшим сотовым оператором страны Syriatel.
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