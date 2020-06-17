 

Посол отверг возможность прекращения поставок газа Белоруссии

17.06.2020, 15:08, Новости дня

Москва не планирует перекрывать Белоруссии поставки природного газа, сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«По сведениям министерства энергетики РФ от сегодняшнего дня, никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь, нет», – сообщил Мезенцев, передает РИА «Новости».

Дипломат  также сообщил, что на 2020 год для Белоруссии стоимость газа останется прежней, она закреплена в подписанных ранее документах «с учетом интересов каждого из партнеров». Однако, отметил Мезенцев, РФ «готова к переговорам о цене на газ в 2021 году».

Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили, что Газпром якобы может прекратить поставки газа Белоруссии с 1 июля из-за задолженности Минска перед компанией.

Между тем, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива вместо того, чтобы выпрашивать нефть и газ.

В апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой. В начале июня РФ вновь нарастила поставки нефти в Белоруссию.



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