СерпомПо: Маски сброшены

17.06.2020, 15:09, Разное

Нужна красивая картинка в телевизоре.

Маски против вируса на лицах ее портят.

Нужно, чтобы стояли ветераны на трибунах во время парада 24 июня за Путиным без намордников – в орденах, с улыбками, под Солнцем.

А перед ними – Сам, в дрожащей от нетерпения нулевой недельной готовности,

Ветераны без масок Путину нужны как фон, чтобы послать визуальный сигнал стране – пандемия побеждена, все отлично. Смотрите на ветеранов! Учитесь!

В этом смысл решения Кремля пригласить на парда 24 июня ветеранов без масок.

Да, объявлен «комплекс мер предосторожности». Но мы думаем, что его цель, прежде всего в том, чтобы не заразили драгоценного Путина, который до сих пор сидит «на удаленке».

Но вот представьте, что, несмотря на меры предосторожности, которые не могут дать полной гарантии, кто-то из ветеранов заболеет?

Кто будет за это нести ответственность? Путин? Попова? И какую ответственность?

А вы вообще узнаете, что кто-то из приглашенных ветеранов заболел после парада, если такое случится?

Все утонет в бездонном океане российского властного вранья.

Сталин вел безжалостную войну за спасение своей преступной системы, не считаясь с жизнями подневольных советских людей, играя на их патриотизме, используя его.

Его наследники, в сущности, такие же. Они тоже готовы бросить остатки ушедшего поколения в парадный бой во время смертельной пандемии. Храня бесчеловечную «преемственность». Они тоже прикрываяют подлую суть благородными словами.

Маски сброшены.