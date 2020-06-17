Журналисту в Азербайджане дали год исправительных работ за статьи о бывшем министре. Ранее его судили за “антигосударственные призывы”

17.06.2020, 15:07, Новости дня

Агдамский районный суд в Азербайджане 17 июня приговорил к году исправительных работ главного редактора сайта criminal.az Анара Мамедова (Маммадова), пишет агентство Turan.

Иск против журналиста подала владелица фирмы Lombard N:1 Малахат Гурбанова. Ее имя упоминалось в статьях Мамедова о разбирательствах между ней и бывшим министром труда Азербайджана из-за нежилых помещений. В иске женщина указала, что не занимается ломбардной деятельностью, как это было написано в статьях, а Мамедов якобы написал статьи с целью защиты интересов бывшего министра.

Суд оправдал Мамедова по статье о клевете, но назначил ему год исправительных работ за оскорбление истицы. Также журналист должен будет отчислять государству 20% зарплаты в течение года.

В 2019 году Анара Мамедова уже приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в “антигосударственных призывах”, “превышении служебных полномочий” и “служебном подлоге”​ за статьи о покушении на мэра Гянджи и блэкауте в Мингячевире.​

Назначая Мамедову условный срок, суд в 2019 году дал ему отсрочку в исполнении приговора на два года: в течение этого времени он не может менять место жительства и покидать страну без уведомления властей. Также, согласно азербайджанским законам, любое следующее административное или уголовное правонарушение, которое совершил журналист, означало бы, что условный приговор будет заменен реальным сроком и Мамедов отправится в тюрьму.

Однако Агдамский районный суд отделил исполнение приговора об исправительных работах по делу о клевете от условного срока, который Мамедову назначили в 2019 году. Таким образом, в тюрьму журналиста не отправят.

На первом процессе Мамедов отрицал вину в антигосударственных призывах и подлоге, упирая на то, что все факты из его статей неоднократно публиковались в других СМИ. Правозащитники утверждают, что иски против журналиста могут быть наказанием за его работу: Мамедов освещает противоречивые события и негативные явления в работе силовых и государственных структур Азербайджана.

“На него постоянно оказывается давление. Вызывают в полицию, прокуратуру, уже осудили условно. Теперь вот этот иск. То есть используют разные варианты, не получается по одному – прибегают ко второму, третьему, в общем, всячески стараются посадить”, – рассказал глава Центра исследований “Восток-Запад” Арастун Оруджлу.