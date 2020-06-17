Председатель нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом

17.06.2020, 15:07, Новости дня

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Там отметили, что спикер “строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания”. Перед каждым заседанием Нигматулин проходил тест на коронавирус.

“К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции”, – говорится в сообщении.

9 и 11 июня Нигматулин встречался с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, у которого ранее подтвердился диагноз COVID-19.

Министра здравоохранения из-за наличия симптомов коронавируса госпитализировали в инфекционную больницу Нур-Султана. Контактировавшие с ним премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев самоизолировались.

Также на самоизоляции находятся: министр образования Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и министр экологии Магзум Мирзагалиев.

По данным на 17 июня, в Казахстане 15 542 человек заболели коронавирусной инфекцией, почти 10 тысяч выздоровели, скончались 88 человек. Бессимптомными носителями коронавируса зарегистрированы 6175 человек – в общую статистику их не включают.

Казахстанцы жалуются на нехватку мест в больницах, особенно в крупных городах – Алматы и Нур-Султане. Несмотря на наличие симптомов, некоторых пациентов отправляют лечиться домой парацетамолом.

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что в больницы столицы поступает по 500 человек в день. Каждый второй – с пневмонией, из них 90 пациентов в средней или тяжелой стадии.