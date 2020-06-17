Тактика выживания – BI объяснил, почему во время пандемии американцы так пристрастились к фастфуду

17.06.2020, 15:06, Новости дня

Необходимость заботиться о детях, одновременно работая из дома, и прокормить семью в условиях роста цен на продукты и рекордной безработицы заставила американцев пристраститься к простой в приготовлении еде с повышенным содержанием углеводов, передаёт Business Insider. Как отмечает издание, владельцы ресторанов питания ожидают, что американцы не откажутся от фастфуда и после снятия карантина.



Reuters

По мере роста продаж продуктов в магазинах и возвращение работников в рестораны в США, многие из них делают ставку на пристрастие американцев к простой в приготовлении еды с повышенным содержанием углеводов, вызванное пандемией, пишет Business Insider.

По мнению генерального директора сети ресторанов быстрого питания Checkers & Rally Фрэнсис Аллен, «нет ничего лучше гамбургеров и картошки фри» в качестве еды, успокаивающей во время стресса, к которой в условиях карантина всё чаще обращаются американцы.

Как отмечает издание, за последние месяцы стремительно возросли продажи таких блюд, как пицца и хот-доги. Это позволило представителям ресторанов быстрого питания ожидать увеличения спроса на фастфуд в стране.

Тем не менее Business Insider подчёркивает, что подобное пристрастие вызвано не столько ностальгией, сколько тактикой выживания. Взять для примера хот-доги. Ещё в марте их продажи выросли более чем на 120%. По словам директора и основательяаналитической фирмы 210 Analytics Анн-Мари Рёринк, к фастфуду множество семей было вынуждено обратиться из-за непростого стечения обстоятельств во время пандемии.

Так, множеству родителей пришлось найти способ кормить детей, продолжая работать, а хот-доги готовятся быстро и несложно. Кроме того, у них длительный срок хранения, что может иметь решающее значение в условиях, когда необходимо запастись продуктами. При этом, несмотря на рост цен на мясо, хот-доги в США остаются относительно недорогими.

«Ещё одним фактором, стимулирующим сохранение высокого спроса, является новая экономическая реальность с рекордно высоким уровнем безработицы и, вероятно, снижением экономической активности», — приводит Business Insider слова эксперта.

Обращение к такой еде также вызвано стремительным ростом на стоимость продуктов. В частности, с марта по апрель средняя стоимость продовольственных товаров, купленных в американских магазинах, выросла на 2,6%, что является самым большим ежемесячным приростом с 1974 года. Удельная цена на свежее мясо к 6 июня, то есть за 14 недель, выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период стоимость замороженных и молочных продуктов возросла на 8,7% и 9,7% соответственно.

О том, что при покупке продуктов американцами движет тактика выживания свидетельствует и рост спроса на такие продукты, как овсяное молоко, чьи продажи выросли на 300%. Как пишет Business Insider, это во многом связано с тем, что его проще хранить, чем обычное молоко.