Эксперт National Interest – Трамп неправильно понимает китайскую угрозу

Дональд Трамп переоценивает китайскую угрозу и неправильно трактует цели и амбиции Пекина, считает аналитик The National Interest Пол Хир. Исходя из этих неверных оценок, администрация построила стратегию, которая в некоторых моментах может быть неэффективной, а в других, учитывая не слишком удачную внешнюю и внутреннюю политику президента, и вовсе контрпродуктивной.



Администрация Дональда Трампа неверно понимает масштабы и природу вызова, который представляет подъём Китая для Америки, считает заслуженный научный сотрудник Центра национальных интересов и эксперт по Китаю и Восточной Азии Пол Хир в своей статье для The National Interest.

Конечно, с одной стороны, Трамп делает правильно, что отслеживает угрозы со стороны Пекина сразу по нескольким фронтам и продумывает ответные меры. Кроме того, хорошо, что такой подход подразумевает опцию «конструктивного, нацеленного на результат взаимодействия и сотрудничества» с Китаем. Однако из-за неправильной оценки ситуации относительно намерений и амбиций КНР действующая стратегия Вашингтона может быть неэффективной и даже контрпродуктивной.

В документе под названием «Стратегический подход к политике в отношении Китайской народной республики» (Strategic Approach to the People’s Republic of China) уже в самом начале изложено неверное суждение о том, что, налаживая контакты с Пекином в течение последних 30 лет, Америка ошибалась и стремилась к недостижимому. Зря Вашингтон рассчитывал, что укрепление сотрудничества сделает из КНР «конструктивного и ответственного» игрока на международной арене. Зря США недооценивали готовность Коммунистической партии Китая (КПК) притормозить экономические и политические реформы с целью удержать власть.

Но, как считает автор статьи, на самом деле у Вашингтона никогда и не было поводов усомниться в том, что Пекин без колебаний свернёт все реформы, несущие угрозу режиму. Это было ясно уже после жёстко подавленных протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, за некоторое время до того как США и Китай пустились активно развивать экономическое взаимодействие.

В документе со стратегией Трампа говорится, что в своих действиях «США не исходят из стремления изменить внутреннюю систему управления КНР». Неужто Вашингтон оставил надежду на открытый, с политической и экономической точек зрения, Китай? Администрация явно не хочет признать, что взаимодействие между Америкой и Поднебесной за последние 30 лет принесло свои результаты и вывело КНР на определённый уровень открытости. Для большего, по словам Хира, просто нужно больше времени.

Но Вашингтон всё-таки тоже говорит, что сотрудничество с Пекином важно, только на определённых условиях. В первую очередь, оно не должно вредить национальным интересам США, и уже здесь Китай обвиняется в попытках изменить мировой порядок и подстроить его под свои цели и идеологию. Но не хотят ли того же все влиятельные державы, включая США? И хотя действующая администрация и подчёркивает, что не собирается «сдерживать развитие Китая», в документе никак не опровергаются опасения Пекина о том, что Америка стремится главным образом помешать росту влияния КНР на международной арене.

В своём документе команда Трампа объявляет о том, что собирается придерживаться «конкурентного подхода» по отношению к Китаю, и упирает на важность укрепления американских институтов и союзов на фоне усиления Поднебесной.Цель правильная, комментирует аналитик. Однако политика президента, кажется, ведёт страну в совершенном обратном направлении. Из-за раскола в политической сфере внутриполитические институты очень слабы, а односторонний отход США от принципов многостороннего сотрудничества существенно подорвал прочность отношений с союзниками. Да и о каком «конкурентном подходе» можно говорить, когда администрация, вместо того чтобы предложить потенциальным партнёрам нечто лучшее, просто критикует Пекин за попытку захватить новые сферы влияния с помощью, скажем, экономического проекта «Один пояс, один путь»?

Если говорить об идеологии, то Вашингтон уверен, что Китай пытается всячески доказать, что его система управления лучше западной демократической модели, и навязать миру собственную. Как признаёт Хир, идеологическое противостояние действительно есть, но цели Китая в нём администрация Трампа переоценивает. Пекин, конечно, пытался продвинуть свои ценности в мире с помощью пропаганды, но это принесло больше негативной реакции, чем позитивной. Да и всё, чего в первую очередь хочет добиться КПК, — придать легитимности собственной системе управления в мировом порядке, а не установить её в других странах и, уж тем более, во всём мире.

По словам эксперта, стратегия Вашингтона указывает не только на экономическую и идеологическую угрозу со стороны Пекина, но и предупреждает об усилении Китая в военной сфере, космосе и информационном пространстве. Но стоит понимать, что укреплённая армия КНР не представляет непосредственной угрозы для США во всех областях — в противном случае следует согласиться, что и внушительный военный потенциал Америки тоже является «угрозой» для Китая.

Примечательно, что, как говорится в документе, стратегия США «не делает уступок перед утверждениями КПК об исключительности и тяжёлом прошлом» Поднебесной. Как считает Хир, отметать историю в корне неправильно. Хотя китайские дипломаты любят приукрасить историю о «столетии унижений», которым подвергалась страна начиная с середины XIX века и заканчивая серединой XX, национализм в КНР действительно берёт свои истоки из того периода — это не просто пропаганда. И если Вашингтон продолжит отмахиваться от прошлого, США и Китай так и не смогут понять друг друга.

В стратегии описаны и ответные меры, с помощью которых Америка противостоит давлению со стороны Пекина: борьба с «несправедливой торговой деятельностью», операции по обеспечению свободы навигации, попытки организовать международную реакцию на продвижение авторитаризма или меркантилистской экономики. Внушительный список, однако не стоит забывать, что во многом он построен, исходя из ошибочных суждений о действиях КНР и её целях, напоминает автор статьи.

Что ещё важнее, в своей стратегии Вашингтон, похоже, заблуждается относительно того, насколько сильными рычагами влияния на Пекин он располагает. Администрация Трампа не осознаёт, что «конкурентный подход» дорого обходится бюджету, что поддержка среди союзников из-за текущей политики не так уж и сильна и многие не разделяют такую позицию по отношению к Китаю и всё чаще сомневаются в надёжности самих США.

Достойно конкурировать с Пекином мешают и внутриполитические проблемы. Недовольство народа ответом властей на пандемию коронавируса в США, межрасовая напряжённость, ясно обозначившаяся вместе с протестами, вызванными смертью Джорджа Флойда, — всё это не даёт США демонстрировать миру более привлекательную модель управления и развития в противовес пекинской. Именно на этом Америка должна выстраивать свою конкуренцию, но в сложившихся обстоятельствах она с этим сильно припозднилась, заключает автор.