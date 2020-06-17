Застройка зон потенциального затопления без создания инженерных защит недопустима
 

Застройка зон потенциального затопления без создания инженерных защит недопустима

17.06.2020, 12:54, Детали
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РусГидро напоминает: бесконтрольная застройка зон паводкового затопления без создания инженерных защит недопустима.

Водохранилища – эффективный способ сглаживания большего притока воды и снижения негативного воздействия вод на объекты экономики и инфраструктуры, что было многократно продемонстрировано. Однако возможности водохранилищ не безграничны, и максимально эффективная защита от «большой воды» может быть обеспечена только комплексом мер, которые в обязательном порядке должны включать соблюдение правил застройки зон затопления.

В ходе пропуска половодья 2020 года Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой были выявлены факты затопления набережных, а также приусадебных участков. Ответственным за застройку были вынесены представления о недопустимости нарушения закона в связи с недостаточностью инженерных защит в зоне паводкового затопления. При этом максимально допустимые отметки, ниже которых в соответствии с Водным кодексом запрещено капитальное строительство без возведения инженерных защит, превышены не были. Так, максимально допустимый уровень воды в районе Рыбинска составляет 90,8 м, в районе Ярославля – 88,6 м. В мае 2020 года уровень воды в районе Рыбинска поднимался до отметки 89,14 м (ниже максимально допустимого на 1,66 м), а в районе Ярославля – до отметки 86,29 м (ниже максимально допустимого на 2,31 м).

Создание объектов инфраструктуры без учета рисков паводкового затопления уже не раз приводило к тяжелым последствиям. Наводнения в Крымске в 2012 году, в Дальневосточном Федеральном округе в 2013 году и в Иркутской области в 2019 году нанесли бы значительно меньший ущерб, если бы зоны потенциального затопления не были застроены или были снабжены надежными инженерными защитами. В соответствии с нормативными документами, к зонам затопления относятся территории, затапливаемые один раз в 100 лет и чаще. Также к ним относятся земли, находящиеся в зоне между нормальным подпорным уровнем и форсированным подпорным уровнем водохранилищ.



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