Домработница Ефремова рассказала о его состоянии

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17.06.2020, 14:53, Новости дня

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов в последние дни сильно похудел из-за переживаний, сообщила домработница артиста Ева Моисеева.

По ее словам, Ефремов очень переживает, из-за этого сильно похудел, передает Рен ТВ.

Домработница утвердительно ответила на вопрос журналистов, находится ли Ефремов дома и собирается ли ехать на допрос. 

По информации «360», младшие дети Ефремова Вера и Борис приехали его проведать, при этом в квартиру они попали через черный ход.

Через этот же ход покинули квартиру Ефремова и сотрудники УФСИН. Они приезжали, чтобы забрать актера на допрос, но уехали по какой-то причине без него. 

В среду сотрудники ФСИН вновь приехали в квартиру Ефремова, ожидалось, что артиста доставят на допрос.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест как минимум до 8 августа.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.



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